POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht am Stausee

Mehren (ots) - Am 29.07.2022 gegen 12:33 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Ulmen gemeinsam mit weiteren Personen ihrer Familie, mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 421 zwischen Mehren und Gillenfeld. Aufgrund eine technischen Defekts des 15-Jährigen PKW's geriet dieser während der Fahrt im Motorraum in Brand, was die Insassen rechtzeitig aufgrund von Rauchentwicklung ...

mehr