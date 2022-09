Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Mann das Auto eines Seniors von der Kampstraße zu stehlen. Der Mann verwickelte den Marler, gegen 14 Uhr, an dessen Wohnanschrift in ein Gespräch. Dann setzte er sich plötzlich in dessen Auto und fuhr los. Der Marler versuchte den Diebstahl zu vereiteln und hielt sich am Auto fest. Aufgrund dessen fuhr der Fremde gegen ein Garagentor, stieg aus und rannte in Richtung Kampstraße davon. Der Marler verletzte sich leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei stellte den Wagen zur Beweissicherung sicher und nahm die Ermittlungen auf. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können (0800 2361 111). Er wird als etwa 30 Jähriger, mit Oberlippenbart, schwarzen kurzen Haaren und stämmiger Figur beschrieben. Zudem habe er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen. Ob sich der Mann bei dem Unfall ebenfalls verletzt hat, ist nicht bekannt.

