POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag versuchte ein unbekannter Mann das Auto eines Seniors von der Kampstraße zu stehlen. Der Mann verwickelte den Marler, gegen 14 Uhr, an dessen Wohnanschrift in ein Gespräch. Dann setzte er sich plötzlich in dessen Auto und fuhr los. Der Marler versuchte den Diebstahl zu vereiteln und hielt sich am Auto fest. Aufgrund dessen fuhr der Fremde gegen ein Garagentor, stieg aus und rannte ...

