Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (553/2022) Rund 4.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Landwehrhagen - Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Untere Dorfstraße Höhe Hausnr. 16 Nacht zu Mittwoch, 21. Dezember 2022

LANDWEHRHAGEN (jk) - In der Ortschaft Landwehrhagen (Gemeinde Staufenberg, Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Mittwoch (21.12.22) bei einem Verkehrsunfall ein geparkter Opel Corsa an der kompletten Fahrerseite erheblich beschädigt worden (Foto). Der entstandene Schaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Die Unfallstelle befindet sich auf der Unteren Dorfstraße in Höhe Hausnummer 16. Es wird angenommen, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher den am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW auf der Fahrt in Richtung der Kreuzung Schöne Aussicht/Kronenhofer Straße gestreift hat.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

