Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (551/2022) Fußgängerin auf dem Heimweg erst verfolgt, dann körperlich bedrängt - Polizei in Göttingen fahndet nach unbekanntem Mann. Couragierte Helfer gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Bürgerstraße (Einmündung Bunsenstraße) Freitag, 25. November 2022, gegen 20.00 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Die Polizei in Göttingen sucht nach einer Gruppe couragierter Passanten, die einer jungen Göttingerin bereits am Abend des 25.11.22 gegen 20.00 Uhr im Bereich der Bürgerstraße in Höhe der Einmündung zur Bunsenstraße in einer unangenehmen Situation zu Hilfe geeilt sind.

Die junge Frau war nach derzeitigen Erkenntnissen auf ihrem Heimweg in der Bürgerstraße von einem aufdringlichen und mutmaßlich alkoholisierten Mann u.a. körperlich bedrängt worden. Der Übergriff ereignete sich nach Angaben der Göttingerin unmittelbar an der dortigen Litfaßsäule.

Erst nachdem eine Gruppe von bislang unbekannten Passanten zu dem Geschehen hinzukam und sich gegenüber dem Unbekannten lautstark zu erkennen gab, ließ dieser von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die junge Frau blieb unverletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt, leicht korpulente Statur, ungepflegtes, "verfilztes" Erscheinungsbild, dunkles ca. schulterlanges Haar, Drei-Tage-Bart, locker sitzende helle Jeanshose mit Farbanhaftungen, grauer Pullover mit Reißverschluss.

Durch das Einschreiten der bislang unbekannten Passanten konnte vermutlich schlimmeres verhindert werden. Die Gruppe, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, werden auf diesem Wege gebeten, sich unter der 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell