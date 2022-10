POL-MA: Wiesloch: Unbekannter zerkratzt mutwillig PKW

Sinsheim (ots) - In Sinsheim-Hilsbach kam es am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in der Ittlinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Golf Fahrer befuhr die Straße aus Fahrtrichtung Ittlingen kommend. Hierbei geriet der Golf-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten VW. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und fuhr nach ...

mehr