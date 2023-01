POL-DN: Schneemann auf Gleisbett sorgt für Polizeieinsatz

Aldenhoven (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Aldenhoven versuchte am Samstagabend (22.01.2023) Polizeibeamte zu verletzen. Die Beamten brachten ihn daraufhin in das Polizeigewahrsam. Eine 27-jährige Frau aus der Marktstraße in Aldenhoven meldete am Samstag gegen 22:30 Uhr eine Ruhestörung durch ihren Nachbarn. Die Polizei suchte den 27-Jährigen daraufhin in seiner Wohnung auf, um ihn zur Ruhe zu ermahnen. Zunächst ...

