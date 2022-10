Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Girod. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienwohnhaus

Girod (ots)

Am 13.10.2022, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße ein. Zunächst versuchten sie im rückwärtigen Bereich einen Rollladen hochzuschieben und als dies nicht gelang kletterten sie auf einen Balkon und hebelten das Küchenfenster auf. Es wurden einige Wertsachen entwendet und das Küchenfenster beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Hundert Euro.

