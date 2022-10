POL-PDMT: Montabaur: Polizeidirektor Christof Weitershagen begrüßt 8 "neue" Beamtinnen und Beamte in der Polizeidirektion Montabaur

Montabaur (ots) - Am Mittwoch, den 12.10.2022, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Neustraße in Westerburg, Ecke Wilhelmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde niemand erheblich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Identität der Beteiligten. Rückfragen bitte an: ...

mehr