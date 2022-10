Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahren unter Alkohol-/Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Niederneisen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr, fiel ein PKW in der Aarstraße in Niederneisen auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließender Alkoholtest ermittelte einen Atemalkoholwert von knapp 1 Promille. Zudem gab er an, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Zu guter Letzt musste der Fahrzeugführer dann auch noch einräumen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell