Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofafahrer ohne Licht und Versicherungsschutz unterwegs

Attendorn (ots)

Ein 20-jähriger Mofafahrer ist einer Streifenwagenbesatzung am Dienstag (3. Mai) gegen 21:30 Uhr auf der Kölner Straße aufgefallen. Er befuhr die Straße ohne eingeschaltetes Licht. Kurze Zeit später hielt er bereits an, sodass die Beamten ihn ansprachen und kontrollierten. Der Rollerfahrer gab an, dass sein Licht während der Fahrt ausgegangen sei und er daher angehalten habe. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 stammte und er demnach ohne einen gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Der Heranwachsende gab an, dass er das Mofa erst in dieser Woche gekauft und der Vorbesitzer ihm gesagt habe, dass der Versicherungsschutz noch ein Jahr gültig wäre. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell