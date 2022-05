Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betrugsmasche mit Trojanern

Olpe (ots)

Am Montag (2. Mai) hat ein 76-Jähriger gegen 10 Uhr auf der Polizeiwache in Olpe Anzeige aufgrund eines Internetbetruges erstattet. Er gab an, dass er eine Nachricht auf seinem Rechner erhalten hatte, in der stand, dass die Internetverbindung gehackt und der Rechner mit Trojanern infiziert worden sei. Der Senior wurde angehalten, eine Telefonnummer zu wählen, was er auch tat. Der Gesprächspartner wies ihn unter Druck an, Geld zu überweisen, um den Rechner wieder zu entsperren. Dieser Bitte kam er nach. Nachdem er das Geld überwiesen hatte, wurde er stutzig, suchte die Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei kennt diese Betrugsmasche und rät, keine Zahlungen zu treffen und Anzeige zu erstatten. Damit es gar nicht dazu kommt, sollten sich Internetnutzerinnen und -Nutzer schützen, zum Beispiel in dem sie regelmäßig Sicherheitsupdates durchführen und Antiviren-Software installieren. Zudem sollten keine verdächtigen Links oder kritischen Anhänge aus E-Mails geöffnet werden. Weitere Informationen gibt es hier: https://polizei.nrw/presse/das-landeskriminalamt-nrw-warnt-aktuelle-schadsoftware-welle-richtet-hohe-schaeden-an

