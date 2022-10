POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Montabaur (ots) - Am 10.10.2022 um 12:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Montabaur eine 41-jährige Rollerfahrerin in der Limburger Straße in Montabaur. Dabei wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von chemischen Drogen stand. Bei einer Durchsuchung ihrer Sachen wurde zudem auch noch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Zudem verfügte sie auch nicht über eine ...

