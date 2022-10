Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: E-Scooter Fahrerin stürzt mit 1,45 Promille

Willmenrod (ots)

Am 10.10.2022, gegen 17:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Westerburg durch die Integrierte Rettungsleitstelle in Montabaur mitgeteilt, dass auf der K95 in Willmenrod eine E-Scooter Fahrerin gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der 34 jährigen Fahrerin aus der VG Westerburg eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille fest. Aufgrund einer erlittenen Kopfplatzwunde wurde die Verunfallte zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt.

