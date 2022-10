Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer bei Maroth

Montabaur (ots)

Am 10.10.2022 um 15:45 Uhr kam es auf der K 135 in der Gemarkung Maroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger mit seinem Motorrad stürzte und sich leicht verletzte. Der junge Mann aus der VG Dierdorf befuhr mit seinem Kraftrad die schmale Kreisstraße aus Richtung Freirachdorf kommend in Richtung Maroth. In einer Linkskurve kam ihm dabei ein schwarzer Sportwagen mitten auf der Fahrbahn entgegen, sodass der Geschädigte in das angrenzende Feld fahren musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er mit seiner Maschine zu Fall und zog sich glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen zu. Der schwarze Sportwagen entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

