POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Dreifelden (ots) - Am Samstag, dem 08.10.2022, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Dreifelden zu einem Pkw-Aufbruch. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Scheibe eingeschlagen und im Anschluss eine Handtasche entwendet. Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle PI Hachenburg Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei ...

