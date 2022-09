Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Grundschule Kipper

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen Dienstag, 06.09.2022, und Mittwoch, 07.09.2022, kam es zu einem Einbruch in die Grundschule Kipper in der Gabelsberger Straße. Einem Hausmeister fiel bei seinem morgendlichen Kontrollgang auf, dass Licht im Gebäude brannte. In der Schule waren mehrere Räume durchwühlt. Die Einbrecher entkamen mit mindestens einem Beamer und einem "Apple-TV"-Gerät. Wie die Täter in das Gebäude einstiegen, ist noch unklar. Vermutlich gelang ihnen der Einbruch zwischen 17:00 Uhr und 7:00 Uhr. Die Kripo nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

