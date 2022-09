Polizei Hagen

POL-HA: Kia-Fahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Eckesey angehalten

Hagen-Eckesey (ots)

Am Mittwoch, 07.09.2022, führten mehrere Polizisten im Nachtdienst eine Standkontrolle auf der Eckeseyer Straße durch. Gegen 2:00 Uhr winkten sie einen Kia in die Kontrollstelle. Die 48-Jährige gab an, lediglich einen Schluck Bier getrunken zu haben. Der Atemtest verlief mit fast 1,5 Promille deutlich positiv. Auch ein Drogentest gab Hinweise auf den Konsum von Kokain. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen der Frau zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten ihren Führerschein. Die Anzeige wird jetzt durch das Verkehrskommissariat bearbeitet. (hir)

