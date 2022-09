Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Partner schlägt Hagenerin bei Streitigkeiten in das Gesicht

Hagen-Altenhagen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen kam es Mittwochnacht (07.09.2022) zu einer häuslichen Gewalt. Ein 56-Jähriger stieß nach Angaben einer Hagenerin während Streitigkeiten mit dem Kopf nach ihr, traf sie jedoch nicht. Danach habe ihr ihr Ex-Partner mit der rechten Hand einmal gegen die linke Gesichtshälfte geschlagen. Die Frau wählte den Notruf der Polizei, der 56-Jährige verließ in der Zwischenzeit ihre Wohnung. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach aufgrund des gemeinsamen Kindes zu Streitigkeiten sowie zu ähnlich gelagerten Straftaten zu ihrem Nachteil gekommen. Der 56-Jährige gab an, dass es zwar zu einem Streit gekommen sie, da die Frau jedoch verbal aggressiv wurde, habe er die Wohnung verlassen. Die Verletzung hätte sie sich vermutlich selbst zugefügt. Polizisten erteilten dem Mann ein zehntägiges Rückkehrverbot für die Wohnung der Hagenerin. Sei fertigten darüber hinaus eine Strafanzeige. (arn)

