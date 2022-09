Polizei Hagen

POL-HA: Nach Randale mit knapp 3 Promille in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-Jähriger randalierte Mittwoch (07.09.2022) um 5 Uhr in der Elberfelder Straße in einem Lokal, nachdem er aufgefordert wurde dieses zu verlassen. Der Hagener verhielt sich aggressiv und schrie lautstark, als die Polizei hinzugerufen wurde. Während der Kontrolle erhob er mehrfach die Arme, ballte die Hände zu Fäusten und rief unverständliche Worte oder Sätze. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Der Hagener weigerte sich und kündigte an, dass er noch mehr Alkohol, insbesondere Bier, konsumieren wolle. Die Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Gerät zeigte knapp 3 Promille an. Der 33-Jährige, der weithin aufgebracht war und keinen Anweisungen folgte, wurde in Gewahrsam genommen. (arn)

