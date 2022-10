POL-PDMT: Diebstahl

Montabaur (ots) - Am 10.10.2022 um 15:45 Uhr kam es auf der K 135 in der Gemarkung Maroth zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger mit seinem Motorrad stürzte und sich leicht verletzte. Der junge Mann aus der VG Dierdorf befuhr mit seinem Kraftrad die schmale Kreisstraße aus Richtung Freirachdorf kommend in Richtung Maroth. In einer Linkskurve kam ihm dabei ...

mehr