Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geparkter Pkw beschädigt - Zeugen gesucht.

Bitburg (ots)

Alsdorf. Am vergangenen Samstag wurde in der Zeit zwischen 14:00 und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatzes in Alsdorf ein schwarzer PKW Seat im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell