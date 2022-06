POL-MFR: (771) Motorradfahrer bei Lauf a. d. Pegnitz tödlich verunglückt

Roth (ots) - Am Freitagnachmittag (17.06.2022) setzte ein zunächst Unbekannter einen Heuballen bei Roth in Brand. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen 17:30 Uhr beobachtete ein Passant, wie ein zunächst Unbekannter einen Heuballen, welcher sich auf einem Feld nahe des Westrings befand, in Brand setzte. Der Passant verständigte daraufhin die Feuerwehr, welche kurze Zeit später vor ...

