POL-MFR: (769) Motorroller entwendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (18./19.06.2022) hatten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtteil Hasenbuck beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 22:15 Uhr am Samstag und 06:15 Uhr am Sonntag hatten der oder die Unbekannten in der Gotenstraße an sechs geparkten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Der angerichtete Sachschaden beläuft ...

mehr