POL-MFR: (770) Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (19.06.2022) konnte in der Nürnberger Innenstadt ein mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen werden. Zuvor versuchte der 44-jährige Mann vor der Polizeistreife zu flüchten. Gegen 16.00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in der Nähe des Hauptbahnhofs auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher beim Erblicken der Beamten sofort flüchten. Die ...

