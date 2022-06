Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schülerlotse durch Bus genötigt

Bitburg (ots)

Am Donnerstag dem 05.05.2022 gegen 07:40Uhr kam es in der Prümer Straße in Bitburg vor einer dortigen Schule zu einer Nötigung eines Schülerlotsen. Der Fahrer eines Omnibusses fuhr auf den Jugendlichen zu, obwohl dieser versuchte Schüler an einem Fußgängerüberweg über die Straße zu lotsen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Schülerlotse zur Seite treten. Der Vorgang dürfte von einer PKW Fahrerin beobachtet worden sein. Diese oder andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg Tel.: 06561/96850 zu melden.

