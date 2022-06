POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung durch riskantes Überholen

Birresborn (ots) - Im Zeitraum 19.06.2022 bis 20.06.2022 drangen bisher unbekannte Täter durch Eintreten der Hauseingangstüre in ein als Ferienhaus genutztes Einfamilienhaus in der Straße "Im Lierchesseifen" in Birresborn ein. Im Anwesen, welches aktuell renoviert wurde, entleerten sie dort stehende Farbeimer, so dass deren Inhalt an Wänden und Boden verteilt wurde. Im Anschluss verließen die Täter den Tatort. Derzeit können keine abschließenden Angaben zur Höhe des ...

mehr