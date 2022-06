POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Gerolstein (ots) - Am 19.06.2022 zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die kurzfristige Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus und drangen durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüre in die Wohnung des Geschädigten in dem Mehrfamilienhaus in Gerolstein, Zur Büschkapelle ein. Hier entwendeten sie nach derzeitigen Sachstand ein dort zwecks Reparatur durch einen Bekannten des Geschädigten abgestelltes Dirtbike und entfernten sich im Anschluss wieder. ...

