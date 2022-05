Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel in Nörten-Hardenberg beschädigt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Plesseblick; Sonntag, 08.05.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 09.05.2022, 09:45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (TH) Zu einer Sachbeschädigung an einem Kfz ist es im Bereich Plesseblick in Nörten-Hardenberg in der Zeit von Sonntagabend, 08.05.2022, 18:00 Uhr bis Montagvormittag, 09.05.2022, 09:45 Uhr, gekommen.

Durch einen bislang unbekannten Täter ist der rechte Außenspiegel eines geparkten Jeep beschädigt worden. Hierdurch entstand der 48-jähr. Geschädigten aus Nörten-Hardenberg ein Sachschaden i. H. v. mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell