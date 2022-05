POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Ein 20 Jahre alter Einwohner aus Dassel hat seinen Pkw VW am Samstag, 07.05.2022, gegen 21.00 Uhr in der Görlitzer Straße in Einbeck geparkt. Als er am Sonntag gegen 14.00 Uhr zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat. Es entstand ein Schaden von ca. 800,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck. ...

