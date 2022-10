Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Wirges (ots)

Am 12.10.2022 um 15:15h ereignete sich im Kreuzungsbereich der Jahnstraße / L313 in Wirges ein Verkehrsunfall infolge dessen eine Motorradfahrerin verletzt wurde.

In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gesucht, insbesondere die Insassen eines Linienbusses welcher in Richtung Montabaur fuhr. Eine 21-jährige PKW Fahrerin befuhr die Jahnstraße und beabsichtigte geradeaus in den Theodor-Heuss-Ring weiterzufahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie eine von rechts kommende 17-jährige Motorradfahrerin sodass diese mit dem PKW kollidierte. Die Fahrerin wurde leichtverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

