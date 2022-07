Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Heidelberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 00:15 Uhr soll ein bislang unbekannter Autofahrer im Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Bergheimer Straße im Vorbeifahren einen 63-jährigen Rollstuhlfahrer am Arm touchiert haben und anschließend geflüchtet sein. Der 63-Jährige überquerte die Straße an einer Ampel, erreichte aber die gegenüberliegende Straßenseite nicht während der Grünphase, weshalb er sich noch auf der Fahrbahn befand, als die Autos bereits wieder anfuhren. Hierbei soll ein unbekannter Autofahrer den Arm des Rollstuhlfahrers gestreift haben und geflüchtet sein. Verletzt wurde der Mann nicht. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu melden.

