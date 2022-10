Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Mehrere Verletzte

Schwanau (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren Verletzen kam es am Montagabend gegen 18:30 Uhr im Einmündungsbereich Waldweg zur K5343/L100. Ein 52-Jähriger war mit seinem Hyundai von der Dr. Martin Herrenknecht Straße kommend in Richtung Nonnenweier unterwegs. An der Einmündung zur K 5343/L100 überfuhr er nach bisherigen Erkenntnissen ohne anzuhalten die dortige Stoppstelle und kollidierte mit einem von Nonnenweier in Richtung Ottenheim fahrenden 21-jährigen Golf-Fahrer. Die drei Mitfahrer im Hyundai mussten durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Da beim Unfallfahrer durch die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg eine alkoholische Beeinflussung von über 0,8 Promille festgestellt wurde, ordneten diese die Entnahme einer Blutprobe an. Darüber hinaus wurde der Führerschein einbehalten. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

