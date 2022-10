Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Schwer Verletzt

Rheinau (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwerverletzten 25-Jährigen Kleinkraftrad-Lenkerin kam es am Montagabend gegen 19:30 Uhr im Einmündungsbereich der K 5318 zur Rastatter Straße. Eine 45-Jährige Toyota-Fahrerin übersah beim Abbiegen mutmaßlich die bevorrechtigte Zweiradfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Zweiradfahrerin musste durch den Rettungsdienst schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell