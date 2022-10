Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen: Unbekannter fährt Fußgängerin an und flüchtet

Schwerte (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagabend (24.10.2022) in Schwerte sucht die Polizei Zeugen.

Als eine 54-jährige Schwerterin gegen 21.25 Uhr bei grüner Ampel die Hörder Straße an der Kreuzung Am Dohrbaum überquerte, bog ein bislang unbekannter Autofahrer aus der Straße Am Dohrbaum nach links auf die Hörder Straße in Richtung Innenstadt ab und erfasste die Fußgängerin. Ohne sich um die Frau zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Beschrieben wurde er wie folgt:

- ca. 70 Jahre - dick - graue Haare - silberner Kleinwagen

Der Fahrzeugführer war in Begleitung einer Beifahrerin. Laut der Geschädigten, die leicht verletzt wurde, hat ein Verkehrsteilnehmer die Situation beobachtet. Dieser Autofahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell