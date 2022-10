POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Radfahrerin prallte gegen PKW

Fröndenberg (ots) - Mit 139 statt der erlaubten 60 km/h hat die Polizei am Montag (24.10.2022) im Zuge von gezielten Geschwindigkeitsmessungen einen Autofahrer auf der B233 in Fröndenberg gestoppt. Abzüglich der Toleranz von vier Stundenkilometern war der 22-Jährige aus Menden also 75 km/h zu schnell. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in ...

