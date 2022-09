Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Rennradfahrer bei Unfall auf K 328 schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14.05 Uhr, befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Peugeot 1007 den "Linner Weg" in südliche Richtung. Als die Seniorin wenig später nach kurzem Anhalten den Kreuzungsbereich zur "Nemdener Straße" überquerte, übersah sie einen Rennradfahrer, der von rechts kommend auf der bevorrechtigten Kreisstraße fuhr. Der 77-jährige Mann aus den Niederlanden kollidierte mit dem Peugeot und verletzte sich dabei schwer. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte den Rennradfahrer in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden.

