Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Staatsschutz ermittelt aufgrund mehrerer Schmierereien mit Russlandbezug

Schwerin/Boizenburg (ots)

Unbekannte Tatverdächtige besprühten zwei Brücken der Ortsumgehung Boizenburg mit mehreren Graffiti und Schriftzügen mit Russlandbezug. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Sachbeschädigung durch Graffiti. Am heutigen Morgen wurde gegen 07:40 Uhr durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass in der gestrigen Nacht an zwei Überführungen entlang der B5 durch Unbekannte mehrere Graffiti mit Russlandbezug, darunter sechs "Z"-Symbole, gesprüht worden sind. Bereits am 28.03.2022 ereignete sich am selben Ort ein gleich gelagerter Sachverhalt (vgl. Pressemeldung vom 30.03.2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5184721) Auch heute werden Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 038208 8882222 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

