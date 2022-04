Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Hinweise zu einem Benzinkanister (FOTO)

Rostock/Warnemünde (ots)

Am Sonntag, 10. April 2022, haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen kurz nach 21 Uhr einen gefüllten Benzinkanister im Bereich des Warnemünder Kirchplatzes festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Inhalt um eine brennbare Flüssigkeit. Durch ein Küchentuch war der Kanister so präpariert, dass er für eine schwere Brandstiftung verwendet werden hätte können.

Eine sofort eingesetzte Nachbereichsfahndung hat keine Hinweise auf den Besitzer des Kanisters gegeben. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen. Diese erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat in den Abendstunden des 10. Aprils Personen mit einem pinken Kanister (siehe Bild) in Warnemünde wahrgenommen? Hinweise können telefonisch unter 038208 888 2222, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder in jeder Polizeidienststelle gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell