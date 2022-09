POL-OS: Osnabrück: Mercedes Sprinter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Fürstenau (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau aus Dohren die Haselünner Straße in südliche Richtung, mit in ihrem VW saß ihr 4-jähriger Sohn. In Höhe einer Tankstelle erfasste die Frau einen die Fahrbahn überquerenden Fußgänger und verletzte den 60-Jährigen dadurch ...

mehr