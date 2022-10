Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Speyer (ots)

Am 05.10.2022 gegen 08:39 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann die Iggelheimer Straße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße und wollte an der Einmündung Iggelheimer Straße / Im Erlich nach links in die Straße Im Erlich abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 11 -jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Radweg in der Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und überquerte den Einmündungsbereich zur Straße Im Erlich. Der PKW Fahrer übersah beim Linksabbiegen den bevorrechtigten Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Junge konnte beim Sturz das Rad von sich wegstoßen und verletzte sich deshalb nur leicht am rechten Knie. Am PKW entstand lediglich Sachschaden durch Kratzer und Eindellungen am Stoßfänger vorne in Höhe von ca. 500EUR Euro. Der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

