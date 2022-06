POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. Juni 2022:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Sonntag, 19.06.2022, zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Frontscheibe eines zum Parken auf dem Schützenplatz in Wolfenbüttel abgestellten PKW BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Tatzeit: Sonntag, 19.06.2022, zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch

Samstag, 18.06.2022, gegen 03:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen am frühen Samstagmorgen in die Räumlichkeiten eines Betriebes für Gastronomiebedarf in der Straße In den Schönen Morgen in Wolfenbüttel Linden ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, eine Autofahrerin leicht verletzt

Montag, 20.06.2022, gegen 09:00 Uhr

Am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der Straße Grüner Platz in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte der 76-jährige Fahrer eines PKW mit diesem aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er dabei den bevorrechtigten PKW einer 69-jährigen Fahrerin, welche auf der Straße Grünen Platz unterwegs war. Durch die anschließende Kollision kippte der PKW der 69-Jährigen auf die Seite und blieb so auf der Fahrbahn liegen. Die Fahrerin wurde aus dem Fahrzeug geborgen und im Anschluss mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Durch den Anstoß wurden zwei weitere, am Fahrbahnrand parkende, PKW beschädigt. Im Einsatz waren neben Polizei, Notarzt, Rettungsdienst auch die Feuerwehr sowie ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

