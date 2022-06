Polizei Salzgitter

POL-SZ: Sachbeschädigung an Pkw

Salzgitter-Bad (ots)

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Gertrudenstraße Zeit: 18.06.2022 / 01:50 Uhr bis 18.06.2022 / 02:05 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Gertrudenstraße an zwei geparkten Pkw jeweils der vordere rechte Reifen beschädigt. Die Reifen wurden mutmaßlich mit einem Messer seitlich zerstochen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 200,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

