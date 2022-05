Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Täter nach zwei Einbrüchen flüchtig

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag haben Einbrecher in Hambühren in Unwesen getrieben. Gegen 01.25 Uhr meldete eine Zeugin, sie habe zwei verdächtige Personen beobachtet, die sich an einem Fenster der Grundschule im Hehlenbruchweg zu schaffen gemacht hatten. Noch vor Eintreffen der Polizei waren die Verdächtigen verschwunden und nicht mehr auffindbar. Aus dem Schulgebäude wurde nichts gestohlen.

Etwa 90 Minuten später wurde der Polizei ein weiterer Einbruch gemeldet - dieses Mal in der Breslauer Straße. Hier waren zwei Personen in einer Arztpraxis überrascht worden. Eine Hausbewohnerin war durch Geräusche geweckt worden und hatte nach dem Rechten gesehen. Bei ihrem Erscheinen ergriffen die beiden Einbrecher die Flucht. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden der Täter. Jedoch stellten die Beamten in der Nähe einen parkenden PKW fest, der in der vergangenen Woche in Hambühren entwendet worden war.

Inwieweit die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist nun Bestandteil intensiver Ermittlungen.

