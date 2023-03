POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 18.03.2023

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl in Rohbau Im Zeitraum vom 09.03.2023, 15:00 Uhr, bis 16.03.2023, 08:30 Uhr, sowie ein weiteres Mal vom 16.03.2023 bis 17.03.2023, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in einen Rohbau, in der Straße Am Markt, in Seesen. Aus dem Rohbau wurden mehrere neuwertige Werkzeuge entwendet. Hierbei trat ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 4.000,00 EUR ein. Die Polizei Seesen bittet ...

mehr