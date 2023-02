POL-PDNW: Bad Dürkheim - Alkoholisiert am Steuer

Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, 03.02.2023, wurden im Zeitraum von 10-16 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim durchgeführt. In der Rheinstraße in Weisenheim am Sand kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen, in der Weinstraße in Herxheim am Berg fuhren zwei PKW zu schnell, der "Schnellste" mit 41 km/h bei erlaubten 30 km/h. ...

mehr