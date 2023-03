Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.03.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 12.13 Uhr, kam es auf der L 500 zwischen Lutter am Barenberge und Bodenstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Bereich Salzgitter kam in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt dort an einem Erdhang zu Fall. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde durch einen RTW versorgt. Am Krad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro.

Körperverletzung

Am Samstag, 18.03.2023, gegen 22.00 Uhr, sei ein Jugendlicher aus Seesen nach eigenen Angaben im Bereich der Gartenstraße 21 in Seesen durch eine bislang unbekannte Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Dabei habe der Jugendliche einen Bluterguss am Auge erlitten. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Beleidigung

Am Samstag, 18.03.2023, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr, sei ein Jugendlicher aus Seesen nach eigenen Angaben im Bereich der Jacobsonstraße/Ecke Bismarckstraße in Seesen durch eine bislang unbekannte Person beleidigt und durch eine weitere Person zeitgleich kurzfristig am Arm festgehalten worden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Sonntag, 19.03.2023, um 15.30 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren männlichen Personen auf dem Rathausvorplatz in der Seesener Innenstadt gemeldet. Insgesamt wurden vor Ort etwa 10 Personen festgestellt, von denen offensichtlich vier Männer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren an der Schlägerei beteiligt waren. Nach Feststellung der Personalien verweigerten alle Beteiligten wie auch Zeugen die Aussage. Ergänzend wolle niemand Strafantrag stellen. Von Amts wegen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und gegen die Personen ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie auch nachkamen. Einige Minuten später sei die gleiche Gruppe in der Bismarckstraße / Kleine Reihe erneut aneinander geraten, es sei erneut zu einer Körperverletzung gekommen. Eine weitere Strafanzeige wurde gefertigt, Platzverweise ausgesprochen und die Ingewahrsamnahme gegen Aggressoren angedroht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seesen unter 05381 / 944-0 entgegen.

