POL-GS: Zeugen für räuberischen Diebstahl und zwei Unfälle gesucht

Goslar (ots) - Clausthal-Zellerfeld Exhibitionist festgenommen Am späten Freitagabend nahm die Polizei in Clausthal-Zellerfeld einen 59-jährigen Mann fest, der sich drei Frauen in schamverletzender Weise genähert hatte. Zuvor war der Tatverdächtige aufgefallen, als er u.a. am Kronenplatz und in der Osteröder Straße den Frauen im Alter von 20, 24 und 27 Jahren ...

mehr