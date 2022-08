LPI-J: Polizei bittet um Mithilfe zu einem mutmaßlichen Waffenkäufer - Täter gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Saale-Holzland-Kreis gleich zu drei Wildunfällen. Betroffen waren hierbei die Ortslagen Dornburg-Camburg, Hermsdorf sowie Golmsdorf. Hier legte sich jeweils ein Reh mit den Fahrzeugen an. In zwei von drei Fällen ging es für das Reh nicht gut aus. An den jeweiligen Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

