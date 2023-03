Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägerei, Polizeieinsatz nach häuslichem Streit, Verkehrsunfälle, verlorene Ladung, Fahrzeugbrand

Polizeieinsatz auf Friedhof

Mehrere Streifenwagen sind am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr zum Friedhof Unter den Linden geeilt, nachdem eine Schlägerei unter Jugendlichen gemeldet worden war. Vor Ort befand sich ein verletzter 17-Jähriger, welcher von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, an welcher circa 15 Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen, dauern an. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Esslingen (ES): Polizeieinsatz nach häuslichem Streit

Im Zusammenhang mit häuslichen Streitigkeiten ist es am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Zollberg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 02.15 Uhr beschwerte sich ein Nachbar über lautstarke Streitigkeiten aus einer Wohnung in der Boßlerstraße. Vor Ort trafen die Beamten auf einen aggressiven 29-Jährigen, welcher der Polizei den Zutritt zur betroffenen Wohnung verwehrte, wo sich offenbar mehrere in Streit geratene Personen aufhielten. Ob es unter den teilweise erheblich alkoholisierten Streitenden zu Straftaten gekommen war oder es Verletzte gab, konnte zunächst nicht ermittelt werden, zumal der 29-Jährige gegenüber den Beamten massive Drohungen aussprach. Daher wurde die Wohnungstür von den Einsatzkräften gewaltsam geöffnet. Einer der beiden dort angetroffenen Männer verhielt sich renitent und wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige war zu diesem Zeitpunkt offenbar durch ein Fenster geflohen. Er konnte durch weitere, zur Unterstützung angeforderten Einsatzkräfte, im Zuge der Fahndung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden, wogegen er Widerstand leistete. Durch den Biss eines eingesetzten Diensthundes wurde der Mann leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem wird gegen den 29-Jährigen wegen Verdachts der Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rottenburg (TÜ): Betrunken Unfall verursacht, geflüchtet und Widerstand geleistet

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Bergstraße ereignet hat. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta in Fahrtrichtung Baisingen, als sie mit einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten VW Passat kollidierte. Der VW Passat wurde aufgrund des Aufpralls auf ein dahinter parkenden Fiat Punto geschoben. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein Passant meldete die drei beschädigten Fahrzeuge der Polizei, kurze Zeit später kehrte die 39-Jährige noch vor Eintreffen der Polizeibeamten zurück an die Unfallstelle. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten Verdachtsanzeichen für eine Alkoholisierung der 39-Jährigen wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte. Bei der sich anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus leistete sie derart Widerstand, dass sie zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Eine Beamtin verletzte sich hierbei leicht an der Hand, des Weiteren wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. Der Führerschein der 39-Jährigen wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Am Ford Focus und dem VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro, am Fiat Punto von etwa 200 Euro.

Neustetten (TÜ): Mistanhänger umgekippt

Zu einer mehrstündigen Sperrung der Kreisstraße 6922 zwischen Remmingsheim und Wolfenhausen ist es am Freitagnachmittag gekommen. Ein Landwirt fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Traktor samt landwirtschaftlichen Anhänger auf der K 6922, als aufgrund eines plötzlichen Reifenschadens am Traktor der Anhänger kippte und die Fahrbahn derart verschmutzte, dass eine mehrstündige Sperrung erforderlich war. Zur Entfernung des Mists und anschließender Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei angefordert, welche mit einem Radlader und einem Spezialfahrzeug anrückte und gegen 18.30 Uhr die Strecke wieder freigeben konnte.

Schömberg (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ihren Führerschein abgeben musste eine 63-jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Grund ereignet hat. Die 63-Jährige stieß gegen 19.35 Uhr beim Ausparken mit ihrem Mini Cooper gegen einen parkenden Seat, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5.000 Euro entstand. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin erhebliche Alkoholeinwirkung fest, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins zur Folge hatte.

Straßberg (ZAK): Pkw kollidiert mit Traktor

Am Freitagabend ist es auf der Bundesstraße 463 zwischen Winterlingen und Straßberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 53-jährige Lenkerin eines Audi A 1 die B 463 gegen 20.10 Uhr in Fahrtrichtung Albstadt und kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem langsam vorausfahrenden Traktor Marke Hanomag eines 70-Jährigen. Die Aufprallwucht war so hoch, dass die landwirtschaftliche Zugmaschine mittig in zwei Teile zerbrach und infolgedessen eine große Menge an Betriebsstoffen austrat. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor-Fahrer kam vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus, durfte dieses aber am selben Abend wieder verlassen. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste auf Veranlassung eines Verantwortlichen des Landratsamtes hiervon betroffenes Erdreich abgetragen und mit frischer Erde wieder aufgefüllt werden. Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr befanden sich deshalb auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden, es entstand Sachschaden von insgesamt circa 26.000 Euro.

Burladingen (ZAK): Pkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Kreisstraße 7102 zwischen Burladingen und Hermannsdorf gekommen. Ein BMW war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit 12 Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der hier entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

